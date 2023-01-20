Пытаясь спасти денежные средства, пенсионер с Партизана Германа перевел мошенникам более миллиона рублей

В Красносельском районе Санкт-Петербурга пожилой мужчина остался без крупной суммы денежных средств из-за того, что хотел спасти их от мошенников.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в полицию 19 января обратился мужчина, проживающий на улице Партизана Германа. По словам 79-летнего пострадавшего, 18 января около часа дня ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником ОВД и сообщил, что с банковского вклада пенсионера неизвестные хотят снять деньги. Чтобы спасти свои сбережения мужчине предложили снять имеющиеся суммы со счета и положить их на "безопасный" банковский счет.

Пожилой петербуржец так и поступил, - сняв деньги, он перевел их туда, куда сказал звонивший. В общей сложности материальный ущерб составил 1 280 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленника разыскивают.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 13 января в Московском районе Санкт-Петербурга была задержана 29-летняя женщина, которая подозревается в мошенничестве на 100 000 рублей и 10 000 евро в отшении пожилой женщины.