В своей квартире на Маршала Захарова обнаружили труп восьмиклассника

В Красносельском районе разбираются в смерти подростка, обнаруженном мертвом в своей квартире на Маршала Захарова.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, на теле погибшего не нашли признаков насильственной смерти. Труп восьмиклассника заметили с 18 на 19 января.

Около часа ночи правоохранителям поступило сообщение, что на Маршала Захарова в Петербурге нашли мертвого мальчика без внешних признаков насильственной смерти.

Известно, что ребенок находился на домашнем обучении и числился в одной из школ неподалеку, в этом же учебном заведении учится 12-летний брат мальчика. Погибший рос в полной семье с 42-летней матерью и 48-летним отцом, который работает в трамвайном парке. Также у восьмиклассника есть 18-летняя и 16-летняя сестры.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего уточняются. Труп был направлен в морг для выяснения причин смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петроградском районе Северной столице 13 января был обнаружен труп в парадной жилого дома. Вероятно, тело лежало давно, так как оно уже начало гнить.