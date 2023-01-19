Петербурженка с Корнея Чуковского вызвала скорою после визита раненого мужчины с пробитой головой

В Красногвардейском районе женщину напугал заявившейся к ней домой мужчина с ножевым ранением. Гражданин не объяснил, где получил травму.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 44-летняя петербурженка проживает на улице Корнея Чуковского, 7, корпус 1. Туда и пожаловал нежданный гость. Нетрезвый мужчина был тяжело ранен и оказался в квартире местной жительницы около 10 утра 18 января.

Пострадавшего забрали в больницу, где диагностировали колото-резаное ранение поясничной области, множественные гематомы и открытую рану головы. В тяжелом состоянии гражданина перевели в реанимацию.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Камеры видеонаблюдения, установленные в лифте и парадной, будут просмотрены, все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице задержали мужчину, подозреваемого в создании интернет-магазина по торговле наркотических веществ. Было возбуждено уголовное дело.