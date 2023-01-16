На Лагоды петербурженка, защищаясь от избиения, ударила ножом сожителя в грудь

Правоохранительные органы Красногвардейского района задержали жительницу Петербурга, которая ударила ножом своего сожителя в целях самозащиты.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около двух часов ночи 15 января в экстренные службы поступило сообщение, что на улице Лагоды, 5 ножевое ранение.

Позже специалисты установили, что по указанному адресу между 26-летней девушкой и ее сожителем-одногодкой после совместного распития спиртных напитков произошел словесный конфликт. По версии следствия, все словами не закончилось, - молодой человек применил силу, избил девушку ногами и руками, а она в целях самозащиты ударила ножом сожителя в грудь.

В результате молодого человека в состоянии средней степени тяжести с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки забрали в Александровскую больницу, а девушка, получившая закрытую черепно-мозговую травму и ушибы головы, после оказания медицинской помощи была доставлена в отделение, а затем в СПСЗЛ.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на Пулковском шоссе мужчина обнаружил свою экс-супругу мертвой в ее квартире. Предположительно, женщина погибла от рук нового сожителя.