В Парголово семиклассница оказалась на больничной койке после падения с четвертого этажа

В Выборгском районе Санкт-Петербурга из окна дома выпала 13-летняя девочка. Врачи забрали ее в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в ночь на 11 января в поселке Парголово. Около двух часов ночи правоохранители получили сообщение от 43-летнего мужчины, который заявил, что его дочь упала на крышу цокольного этажа с 4 этажа дома по Тихоокеанской улице.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ночью пострадавшая находилась в гостях у своего отца. После произошедшего девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и тяжелый перелом. Ее направили в детскую городскую больницу для оказания необходимой помощи.

На сегодняшний день родители ребенка находятся в разводе. Пострадавшая проживает вместе с 40-летней матерью.

В настоящий момент все детали и причины произошедшего выясняют специалисты.

Ранее Санкт-Петербург. ру писал, что в Петербурге специалисты Педиатрического университета смогли сохранить жизнь 15-летнего ребенка, который еще в прошлом году выпал с девятого этажа.