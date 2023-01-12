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Петербургским врачам удалось спасти жизнь подростка, упавшего в ноябре с девятого этажа

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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Специалисты Педиатрического университета спасли 15-летнего ребенка, который еще в прошлом году свалился с девятого этажа одного из домов города.

В пресс-службе медицинского учреждения рассказали, что госпитализированную с тяжелыми травмами в ноябре девочку удалось спасти. За жизнь подростка врачи боролись два месяца.

Известно, что пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии после падения из окна квартиры на Комендантском проспекте, она получила множественные травмы, лечением которых занимались травматологии, микрохирургии, нейрохирургии и офтальмологии. Несовершеннолетней провели пять операций, три из которых - в ноябре, и еще две - в декабре.

В пресс-службе утонили, что подростку предстоит провести еще одну операцию, которая заключается в стабилизирующем вмешательстве на грудном отделе позвоночника. В настоящий момент девочка находится в удовлетворительном состоянии без признаков внутренних кровотечений. Она уже может самостоятельно дышать и разговаривать.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что шесилетний ребенок оказался в реанимации с отбитами почками и селезенкой после падения из окна второго этажа во Фрунзенском районе Петербурга.

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