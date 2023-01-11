В Выборгском районе гость ударил ножом хозяина квартиры и вызвал полицию

Хозяин квартиры в Нейшлотском переулке получил нож в шею от гостя, находившегося в квартире утром 10 января.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около половины восьмого вечера 10 января в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Выборгском районе ножевое ранение. Выяснилось, что инцидент произошел в доме 6 по Нейшлотскому переулку.

Рано утром, около половины восьмого утра, к правоохранителям Выборгского района обратился 45-летний петербуржец, который заявил, что в квартире родственников в Нейшлотском переулке находится мужчина с ножевым ранением.

По прибытию на место специалисты установили, что вызвавший полицию гражданин в ходе бытовой ссоры, которая возникла после совместного распития алкоголя, ударил в шею ножом 35-летнего хозяина квартиры.

Злоумышленника задержали и отправили в отделение, где составили протокол. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что в прошлом мужчина уже был осужден на три года условно по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Сейчас под административным надзором гражданин не состоит.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Красносельском районе между братьями произошел конфликт, в результате которого один из мужчин кинулся на родственника с ножом.