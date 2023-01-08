Под Петербургом мужчина получил нож в живот от супруги

Во Всеволожском районе Ленинградской области семейная драма закончилась ножевым ранением одного из супругов.

Жтельница Сертолово в ходе конфликта сильно ранила мужа ножом в живот. Об этом сообщает "МК в Питере" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все произошло под утро седьмого января, когда супруги решили вместе распить спиртные напитки. Затем между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора, которая в последствии переросла в драку. Тогда злоумышленница схватила нож и вонзила его в живот своего мужа.

Мужчина оказался на больничной койке в тяжелом состоянии. Женщину задержали и отправили в СПСЗЛ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.