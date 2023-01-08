Теплосети Петербурга не выдержали испытания рождественскими морозами

Рождественские морозы принесли в Санкт-Петербург не только бодрящую атмосферу, но и череду прорывов. Последние дни праздников горожанам омрачают холодные батареи и отсутствие горячей воды.

На Измайловском проспекте, 17 восьмого января прорвало трубу, сообщает канал «78» со ссылкой на очевидцев. Авария на теплосетях привела к перекрытию дорожного движения, доставив неудобства автовладельцам.

В это же время на Полковой улице в Пушкине "забил" фонтан, затопивший улицу. Ни в диспетчерской аварийной службы, ни в "Водоканале", ни в администрации района не смогли сообщить, когда устранят неполадки.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в декабре на станции метро "Международная" забил фонтан воды. На движение поездов происшествие тогда никак не повлияло.