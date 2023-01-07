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Издевательством над подростком на Аннинском шоссе занялся глава СК РФ

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© Фото: пресс-служба СК РФ

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Фактом издевательств над несовершеннолетним петербуржцем и его похищением в Красносельском районе заинтересовался Следственный комитет России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин в субботу, седьмого января, дал поручение и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу Марине Григорьевне Парастаевой доложить о ситуации и тщательно изучить все известные детали произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Инцидент произошел четвертого января около 19 часов вечера. Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 13-летний подросток был госпитализирован с Аннинского шоссе с многочисленными ссадинами лица, ушибом живота и груди. По словам самого пострадавшего, в тот злополучный вечер у него развязался конфликт с неизвестным мужчиной, который, применив силу, посадил подростка в автомобиль  и отвез его на Аннинское шоссе, где избил и заставил выпить спиртное.

Также с "78.ру" поговорила мать мальчика и объяснила, что ее сын, вероятно, приехал в гости к ребятам, которых знал. Но позже из-за конфликта все разбежались, появился неизвестный злоумышленник с ножом. Женщина предположила, что сначала подростка избили на остановке, потом отвезли в частный дом, затем поставили на колени и залили лицо этиловым спиртом, после чего хотели сжечь.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Полюстровском парке Петербурга произошел конфликт между молодыми людьми, в результате которого один из его участников чуть не остался без пальца. К счастью, пострадавшему удалось отделаться только ушибом.

 

 

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