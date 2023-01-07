На Партизана Германа подросток рассказал о дяде, заколовшем бабушку

В Красносельском районе пожилая женщина скончалась после сильного удара ножом в грудь. В качестве подозреваемого задержали 47-летнего мужчину, который, предположительно является родственником погибшей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в экстренные службы обратился 16-летний подросток. Около 11:45 дня шестого января правоохранителям поступило сообщение от несовершеннолетнего. Мальчик рассказал, что на Партизана Германа его дядя очень сильно ранил бабушку в ногу, везде много крови.

Специалисты экстренно выехали на место происшествия и нашли по указанному адресу труп 68-летней уроженки Удмуртской АССР, имеющую регистрацию в Кировской области. Не теле женщины действительно имелось ножевое ранение, но только не в ногу, а в грудь.

Также на месте происшествия удалось задержать подозреваемого в произошедшем мужчину. Им оказался 47-летний петербуржец, проживающий в указанной квартире на Партизана Германа. По версии следствия, шестого января в ходе распития алкогольных напитков между подозреваемым и погибшей произошла ссора, в результате чего мужчина схватил нож и заколол гражданку.

Подозреваемого задержали и поместили в ИВС. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Известно, что до этого задержанный уже привлекался по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Приморском районе между двумя братьями произошел конфликт, после чего один из мужчин бросился на родственника с ножом, ранил его и сломал челюсть.