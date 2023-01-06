Застолье двух братьев на Шуваловском закончилось ножевым ранением в шею и челюсть

В Приморском районе Петербуга между двумя братьями произошел конфликт после застолья. В итоге один из мужчин бросился на родственника с ножом, ранил его и сломал челюсть.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 5 января, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире доме на Шуваловском проспекте заявителю нанесли ножевое ранение в шею и челюсть.

Прибывшие на место происшествие сотрудники правопорядка обнаружили по указанному адресу 30-летнего мужчину с ножевым ранением шеи и челюсти. Потерпевший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Там же, “по горячим следам” был задержан 28-летний брат потерпевшего, который находясь в гостях, после совместного распития алкоголя, в ходе возникшей ссоры, ударил брата ножом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в новогоднюю ночь четыре человека получили ножевые ранения в Петербурге.