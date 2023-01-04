  • 4 Январь 2023
USD 31.12.2022 70.3375 -1.6403
USD ММВБ 19:15 71.9955  
EUR 31.12.2022 75.6553 -0.4212
EUR ММВБ 19:15 76.2123  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге проверяют информацию о хищении средств в администрации Центрального района

Автор:


© Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Темы дня

Следственный комитет России взял на контроль ситуацию с возможным хищением бюджетных средств в администрации Центрального района Северной столицы. Появившуюся в сети информацию проверяют.

В пресс-службе Следственного комитета России рассказали, что сейчас проходит проверка информации, распространившейся в социальных сетях. Согласно полученным данным,в администрации Центрального района города был замечен факт хищения средств из бюджета. Этим вопросом лично занялся председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Согласно полученной информации, предполагается, что бывшая глава Центрального района, которая сейчас возглавляет одно из федеральных казённых учреждений, могла совершила хищение средств из бюджета. В связи этим Бастрыкин поручил провести проверку исполняющей обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Марине Парастаевой.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Центральном районе Санкт-Петербурга прошли рейды по выявлению незаконной торговли. По итогам обхода специалисты обнаружили 18 нелегальных лавок.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram