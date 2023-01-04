В Петербурге проверяют информацию о хищении средств в администрации Центрального района

Следственный комитет России взял на контроль ситуацию с возможным хищением бюджетных средств в администрации Центрального района Северной столицы. Появившуюся в сети информацию проверяют.

В пресс-службе Следственного комитета России рассказали, что сейчас проходит проверка информации, распространившейся в социальных сетях. Согласно полученным данным,в администрации Центрального района города был замечен факт хищения средств из бюджета. Этим вопросом лично занялся председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Согласно полученной информации, предполагается, что бывшая глава Центрального района, которая сейчас возглавляет одно из федеральных казённых учреждений, могла совершила хищение средств из бюджета. В связи этим Бастрыкин поручил провести проверку исполняющей обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Марине Парастаевой.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Центральном районе Санкт-Петербурга прошли рейды по выявлению незаконной торговли. По итогам обхода специалисты обнаружили 18 нелегальных лавок.