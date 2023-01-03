Более 15 точек незаконной торговли обнаружили в Центральном районе Петербурга

Во вторник, 3 января, в Центральном районе Санкт-Петербурга прошли рейды по выявлению незаконной торговли. В итоге специалисты обнаружили 18 нелегальных лавок.

Как рассказали в пресс-службе администрации Центрального района города, сотрудники ходили по тем адресам, на которые уже поступали жалобы от местных жителей. Так после обходов были демонтированы восковые фигуры, которые были размещены без разрешительных документов и согласования.

Кроме того были проверены территории у метро площадь Восстания, Арки Главного Штаба и Дворцовая площадь. В итоге специалисты остановили незаконную деятельность 18 точек.

В администрациигорожан попросили не поощрять незаконную коммерческую деятельность, а также не приобретать товары сомнительного качества.

Ранее Санкт-Петерубрг.ру писал, что в декабре по некоторым районам Санкт-Петербурга прошли проверки елочных базаров. В результате было конфисковано 200 елок. Известно, что рейды проводились специалистами комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.