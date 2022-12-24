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В Петербурге с нелегальных елочных конфисковали 200 новогодних деревьев

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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В нескольких районах Петербурга были проведены проверки елочных базаров, по итогам которых было конфисковано 200 елок. Рейды проводились специалистами комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Как пишет Neva.Today, конфискованные 200 новогодних деревьев были отправлены на склад временного содержания. На организаторов несанкционированной продажи елок составлены административные протоколы по статьям 44 и 14 Закона Петербурга (торговля в неустановленных местах и самовольное размещение элемента благоустройства). Чаще всего незаконные елочные базары встречаются в спальных районах.

Инспекторы отметили, что такие нарушения являются помехой для частного бизнеса и сокращают доходы в бюджет города.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что историк моды и ведущий “Модного приговора” на Первом канале Александр Васильев рассказал, как нарядиться на новый год. По словам эксперта,  стоит отдать предпочтение серебряным цветам в новогодние праздники, так как они являются символом богатства. Также можно подобрать наряд з тканей с люрексом, блестками и пайетками.

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