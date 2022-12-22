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Телеведущий Александр Васильев рассказал, какие вещи лучше надеть на Новый год

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© Фото: pxhere

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В преддверии Нового года многие жители Петербурга задаются вопрос – в чем же встретить 2023 год. Своим советом поделился историк моды и ведущий “Модного приговора” на Первом канале Александр Васильев.

По его словам, в новогодние праздники стоит отдать предпочтение серебряным цветам. Васильев считает, что они принесут в жизнь богатство. Также можно облачиться в одежды из тканей с люрексом, блестками и пайетками. Об этом сообщает МК в Петербурге.

Васильев отметил, что девушкам, “если есть возможность, конечно, лучше надеть длинное платье, а не короткое. Если нет возможности, то платье миди. Если будет яркая вечеринка и танцы, то тогда можно пойти и в мини, но это самый плохой вариант из всех”,

К мужчинам требования помягче. Им достаточно придерживаться праздничного стиля. По его словам, “надеть хотя бы пиджак”. Кроме того, он советует надеть либо пуловер, либо рубашку с галстуком.

Свой образ историк моды решил держать в секрете.

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