В коммуналке на Коломенской после совместной пьянки один из сожителей получил нож в грудь

В Центральном районе пьянка сожителей закончилась серьезным ножевым ранением. Злоумышленница была помещена в СПСЗЛ.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в ночь с третьего на четвертое января, около 00:02 часов правоохранителям поступило сообщение о ножевом ранении в коммунальной квартире на улице Коломенская, 10. Специалисты оперативно прибыли на место и выяснили, что пострадавшим оказался 26-летний мужчина. Также в своей комнате комунальной квартиры задержали подозреваемую в произошедшем женщину 1993 года рождения.

По версии следствия, после совместного расптия спиртных напитков между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого подозреваемая схватила нож и ударила ножом сожителя.

В результате мужчину в тяжелом состоянии забрали в Мариинскую больницу и поместили в реанимацию. У пострадавшего диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки, пневмоторекс и алкогольную интоксикацию.

Подозреваемая девушка была задержана и доставлена в отделение полиции, где в отношении неё составили административный протокол. В настоящее время она помещена в СПСЗЛ.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Новый год в Петербурге не у всех прошел гладко. После полуночи в праздничную ночь ножевые ранения получили сразу четыре человека.