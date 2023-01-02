В Петербурге после боя курантов сразу четверо человек получили ножевые ранения

Новый год не у всех прошел гладко. После полуночи в праздничную ночь ножевые ранения получили четыре человека.

Как пишет Neva.Today, через 15 минут после полуночи 1 января на Южном шоссе 56-летний мужчина получил ножевое. Прибывшим на место происшествия полицейским пострадавший заявил, что ранил его якобы неизвестный, приметы которого он не запомнил. Однако у сотрудников правопорядка возникла другая версия – в итоге в качестве подозреваемой была задержана жена пострадавшего, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Также после боя курантов от женщины из “коммуналки” на набережной реки Фонтанки поступило сообщение о конфликте двух жителей квартиры, который окончился ножевым ранением, полицией и госпитализацией. Было возбуждено уголовное дело.

За несколько часов до наступления Нового года в “скорую” поступило сообщение о том, что у дома по улице Седова мужчина ранен ножом в грудь. На месте происшествия был обнаружен 21-летний иностранец, которого госпитализировали в медучреждения. По его словам, ранение он получил в ходе конфликта с неизвестным. Также возбуждено уголовное дело.

Также в Приморском районе около пяти утра 1 января конфликт супружеской пары закончился ножевым ранением.