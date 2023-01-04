Петербуржец с Кировского района оказался в больнице из-за постельного

В Кировском районе Санкт-Петербурге врачи спасли мужчину после неудачного случая с постельными принадлежностями. Гражданин был госпитализирован.

В ночь с третьего на четвертое января в кавртире на бульваре Новаторов,18 произошел пожар. Спасатели получили сообщение около 22:11 вечера в среду и оперативно выехали на место происшесвтия.

По прибытию выяснилось, что горит отдельная четырехкомнатная квартира, пламя уже успело распространиться на площади 12 квадратных метров. Как выяснилось позже, загорелись постельные принадлежности.

Пожар удалось полностью потушить чуть больше чем за 20 минут, - уже в 22:37 возгорание было устранено, однако без пострадавших не обошлось. После произошедшего мужчину экстренно госпитализировали в лечебное учреждение.

По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС по Петербургу, на месте работали 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Все обстоятельства и детали иницдента в настоящий момент выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге удалось поймать поджигателя коммунальной квартиры на Вознесенском проспекте. Выяснилось, что мужчина подверг опасности свою бывшую возлюбленную.