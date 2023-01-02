В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге коммуналки на Вознесенском

В Петербурге мужчина поджег коммунальную квартиру, в которой проживала его бывшая возлюбленная. Поджигатель был задержан.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 1 января около 20:00 в полицию поступило сообщение от женщины о том, что в коммунальной квартире в доме 18 по Вознесенскому проспекту произошел пожар.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка установили, что причиной возгорания стал поджог, который совершил 35-летний бывший сожитель матери заявительницы, работник кондитерской фабрики.

В результате пожара было эвакуировано 10 человек. Огнем было охвачено 30 “квадратов”.Пострадавших не было.

Подозреваемого задержали через некоторое время на набережной реки Фонтанки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 8-комнатную коммунальную квартиру на Вознесенском проспекте тушили по номеру 1-БИС.