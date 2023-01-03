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В Парголово мужчина избил собутыльника до смерти

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© Фото: unsplash

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В частном доме, расположенном в Выборгском районе Санкт-Петербурга, поздно вечером 2 января обнаружили труп мужчины. Выяснилось, что гражднин был до смерти забит своим собутыльником и по совместительству временным сожителем.

Как стало известно Санкт-Петерубург.ру, около девяти часов вечера в правоохранительные органы обратился 49-летний гражданин, который сообщил, что на улице 1 Мая в Парголово в своем доме находится мертвый мужчина.

По прибытию на место правоохранители обнаружиил 42-летнего погибшего с гематомами лица. Также на месте произошедшего задержали 51-летнего не работающего жителя Кировской области который пояснил, что второго января около 17:30 он вместе с хозяином дома распивал спиртное. Вдруг вспыхнула ссора, после которой гражданин ногами избил погибшего. Известно, что дом на 1 Мая мужчины снмиали вместе.

Гражданина забрали в отделение, составили протокол, после чего его поместили в СПСЗЛ.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Выборгском районе Ленобласти мужчина получил смертельные увечья. Конфликт развязался с нетрезвым агрессором. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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