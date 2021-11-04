Полицейский вытащил тонущего в Неве человека

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

В Петербурге полицейский вытащил из Невы человека, который прыгнул в реку с Литейного моста. Заместитель начальника отдела охраны общественного порядка полиции Центрального района, капитан Денис Сорокин получил по радиосвязи сообщение о тонущем мужчине.

Утопающего 33-летнего мужчину понесло течением в сторону Троицкого моста и Сорокин поехал в ту сторону и увидел человека в Неве с набережной Кутузова. Взяв из машины буксировочный трос, полицейский добежал до спуска к воде и бросил веревку утопающему.

Спасенного мужчину госпитализировали, передав в руки приехавшей на вызов скорой.