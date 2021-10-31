В Петербурге мотоциклист сбил насмерть пешехода, который шел на красный

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу и Ленинградской области.

В Петербурге мотоциклист сбил насмерть человека, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. За рулем мотоцикла «Ямаха» был мужчина 1988 года рождения, погибший был 1968 года рождения. Авария произошла по адресу дом 19 по проспекту Энгельса.

После наезда на гражданина мотоцикл врезался в металлическое ограждение. Байкера госпитализировала скорая, его состояние оценивают как средней степени тяжести, возможно, он сломал позвоночник.

«По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», – пишет пресс-служба.