В Петербурге из-за подтопления закрывали станцию метро «Площадь Восстания»

Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

В Петербурге в 13 сентября в 13:17 закрыли выход со второго вестибюля станции «Площадь Восстания» на Московский вокзал. Причиной стало затопление на вокзале. При этом, пассажиры могли беспрепятственно воспользоваться вторым выходом со станции.

Уже через час, в 14:03 в пресс-службе городской подземки сообщили, что петербуржцы могут снова пользоваться выходом со второго вестибюля станции «Площадь Восстания» на Московский вокзал.

Дожди, из-за которых горожане испытали неудобства, по мнению ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса вызваны циклоном «Кийан». Непогода двигалась из Германии и добралась до нас.