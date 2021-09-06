  • 6 Сентябрь 2021
USD 04.09.2021 72.8545 +0.0054
USD ММВБ 12:18 72.9363  
EUR 04.09.2021 86.5366 +0.2396
EUR ММВБ 12:18 86.5413  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге полицейские провели рейды в этнических кафе после двух драк

Автор:


© Фото: Pixabay

Темы дня

В августе 2021 года в двух кафе Красногвардейского района произошли драки, которые закончились уголовными делами. Полиция пришла с проверками в эти заведения общепита.

В понедельник в Петербурге прошли рейды по этническим кафе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция пришла с проверкой в кафе на проспекте Энергетиков, 26, и на Косыгина, 25.

Летом в них произошли драки, в результате которых заведены уголовные дела. В ходе рейда были найдены  многочисленные нарушения правил реализации алкогольной продукции.

Кроме того, правоохранители проверили документы у сотрудников заведений. Выяснилось, что 30 из них находится на территории России нелегально: «Все они привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Полиция будет ходатайствовать перед судом о выдворении нарушителей и принятии решения в отношении них о нежелательности нахождения в РФ в течение нескольких лет», — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Ранее, в кафе на проспекте Энергетиков, 26 в ходе драки, один из участников получил  тяжелые травмы головы и попал в больницу.  По данному факту полиция возбудила уголовное дело по ст.111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью). 

В заведении по адресу проспект Косыгина, 25 трое мигрантов подрались нетрезвыми. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.09.21
    Тотемы памяти: старые вещи - новые смыслы
    03.09.21
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир "Медицинский бизнес"
    01.09.21
    Компания «ЛОЭСК» подключила к электроснабжению школу в Янино
    31.08.21
    Компания «ЛОЭСК» построила электросетевую инфраструктуру для электроснабжения двух новых корпусов ЖК в Янино
    19.08.21
    Строительные леса: выбор подходящей конструкции
    16.08.21
    Как запустить рекламную кампанию в бизнесе – ответы на вопросы
    04.08.21
    Huawei представляет в России смартфоны серии HUAWEI nova 8
    04.08.21
    Купить автомойку: инструкция для инвестора

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram