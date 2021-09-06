В Петербурге полицейские провели рейды в этнических кафе после двух драк

В понедельник в Петербурге прошли рейды по этническим кафе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция пришла с проверкой в кафе на проспекте Энергетиков, 26, и на Косыгина, 25.

Летом в них произошли драки, в результате которых заведены уголовные дела. В ходе рейда были найдены многочисленные нарушения правил реализации алкогольной продукции.

Кроме того, правоохранители проверили документы у сотрудников заведений. Выяснилось, что 30 из них находится на территории России нелегально: «Все они привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Полиция будет ходатайствовать перед судом о выдворении нарушителей и принятии решения в отношении них о нежелательности нахождения в РФ в течение нескольких лет», — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Ранее, в кафе на проспекте Энергетиков, 26 в ходе драки, один из участников получил тяжелые травмы головы и попал в больницу. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по ст.111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью).

В заведении по адресу проспект Косыгина, 25 трое мигрантов подрались нетрезвыми. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).