Первого сентября в классе петербургской гимназии обрушился потолок

Информацию подтвердил глава Центрального района Максим Мейксин.
Первого сентября в петербургской гимназии №155 обвалился потолок. Кусок отделочного слоя упал между парт, никто не пострадал.
«Кусок штукатурки продавил подвесной потолок и упал в проход между партами. В течение завтрашнего дня кабинет будет восстановлен, будем проверять причины падения штукатурки», — прокомментировал произошедшее глава Центрального района Максим Мейксин.
Городская прокуратура проведет проверку. Сейчас кабинет опечатали, там будут проводиться необходимые ремонтные работы.
Ранее пресс-служба Комитета по образованию Петербурга перечислила гимназию №155 в списке лучших школ по количеству победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.