Первого сентября в классе петербургской гимназии обрушился потолок

Информацию подтвердил глава Центрального района Максим Мейксин.

Первого сентября в петербургской гимназии №155 обвалился потолок. Кусок отделочного слоя упал между парт, никто не пострадал.

«Кусок штукатурки продавил подвесной потолок и упал в проход между партами. В течение завтрашнего дня кабинет будет восстановлен, будем проверять причины падения штукатурки», — прокомментировал произошедшее глава Центрального района Максим Мейксин.

Городская прокуратура проведет проверку. Сейчас кабинет опечатали, там будут проводиться необходимые ремонтные работы.

Ранее пресс-служба Комитета по образованию Петербурга перечислила гимназию №155 в списке лучших школ по количеству победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.