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В «Саду на Неве» полицейские задержали 28 студентов

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© Фото: Pixabay

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На Смольной набережной полиция задержала три десятка петербургских студентов. 28 августа они проводили уличную фотовыставку "Сквозь дворы"

Об этом в своем в Twitter сообщила знакомая студентов Анастасия Михайлова.

Задержанные на выставке в Петербурге студенты оказались в 26 отделе полиции, среди них были несовершеннолетние. По словам Михайловой, правоохранители не назвали причину задержания. Девушка предполагает, что поводом стала картинка с надписью “полицейский”. 

Адвокаты "Апологии протеста" выехали защищать студентов, но в отдел пустили лишь одного из них. В итоге,несовершеннолетних участников фотовыставки отпустили после приезда родителей. Остальные задержанные пробыли в отделе больше трех часов. На ночь оставили только двух предполагаемых организаторов выставки.

 

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