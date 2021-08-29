В «Саду на Неве» полицейские задержали 28 студентов

Об этом в своем в Twitter сообщила знакомая студентов Анастасия Михайлова.

Задержанные на выставке в Петербурге студенты оказались в 26 отделе полиции, среди них были несовершеннолетние. По словам Михайловой, правоохранители не назвали причину задержания. Девушка предполагает, что поводом стала картинка с надписью “полицейский”.

Адвокаты "Апологии протеста" выехали защищать студентов, но в отдел пустили лишь одного из них. В итоге,несовершеннолетних участников фотовыставки отпустили после приезда родителей. Остальные задержанные пробыли в отделе больше трех часов. На ночь оставили только двух предполагаемых организаторов выставки.