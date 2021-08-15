На Маршала Новикова водитель мусоровоза напал на двоих мотоциклистов

В Санкт-Петербурге, в субботу, 14 августа, на улице Маршала Новикова произошла стычка между водителем мусоровоза и двумя мотоциклистами. Молодой человек и его девушка ехали рядом, но в один момент остановились на запрещающий сигнал светофора. После к ним подбежал водитель мусоровоза и ударил подростка по голове.

Сам пострадавший не понимает причину такого нападения.

Мотоциклист объяснил, что автомобиль стал вклиниваться между ним и его девушкой, тесня ее к обочине. В итоге, она догнала молодого человека и остановилась около светофора с Вербной улицей, где их и догнал мужчина на мусоровозе.

В результате, у мотоциклиста диагностировали ушиб затылочной области.