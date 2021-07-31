В Кировском районе произошло ДТП с участием ВАЗ и каршеринга

В ночь с 30 на 31 июля, на Маршала Говорова столкнулись автомобиль каршеринга «Делимобиль» и ВАЗ-2107.

Фото и видео с места аварии разместили очевидцы в группе «ЧП и ДТП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по кадрам, обе машины получили серьезные повреждения. На место происшествия приехала скорая помощь. Сообщается, что одного из водителей увезли на скорой с тяжелой травмой позвоночника.

Очевидцы рассказывают в социальных сетях, что оба водителя были в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые пользователи уточнили, что один из автомобилистов не был пьян, у него просто заклинило руль.