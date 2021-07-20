Замглаву комбината Мариинского театра обвиняют в получении взятки

В Петербурге Октябрьский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении заместителя заведующего художественно-производственного комбината Мариинского театра Инессы Алмазовы. Ее обвиняют в получении взятки 1,6 миллиона рублей за помощь в подписании договора на поставку оборудования.

В 2019 году Алмазова вступила в должность заведующего художественно-производственным комбинатом театра. Используя свое служебное положение, она заключила договор с компанией, которая продавала оборудование для раскройки тканей по завышенной стоимости. Инесса пообещала, что может создать условия для постоянной поставки машин в театр, но они должны быть оплачены.

Таким был заключен контракт, по которому театр покупает оборудование за 7,5 млн рублей, из которых 1,6 млн уходили ей через подставные счета.

Следователи возбудили дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Ей грозит до 15 лет лишения свободы.