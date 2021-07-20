На севере Петербурга задержали вооруженного водителя

В Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого по уголовному делу о хулиганстве.



Заявление на мужчину написал пострадавший на "Мерседесе". По его словам, на перекрёстке проспекта Энгельса и Ланского шоссе произошел конфликт между ним и водителем "БМВ". Подозреваемый преследовал заявителя до Северного проспекта, угрожал ножом, ударил ногой по автомобилю петербуржца и выстрелил несколько раз из неустановленного предмета. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Полиция задержала предполагаемого преследователя на улице Строителей в Кудрово. Им оказался 29-летний уроженец Северного Кавказа. На данный момент мужчина задержан на двое суток.