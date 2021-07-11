В поселке Усть-Ижора нашли тела двоих подростков

В субботу, 10 июля В Колпинском районе Петербурга были найдены тела двух подростков, мальчика и девочки. По предварительным данным, дети совершили самоубийство.

Местные жители поселка Усть-Ижора обнаружили тела вблизи станции "Железнодорожный переезд". На место происшествия сразу вызвали наряд полиции.

Выяснилось, что обоим подросткам по 15 лет, они являются выходцами из Средней Азии. На данный момент установлена только личность погибшей девушки.

Подробности произошедшего уточняются. Проводится проверка.