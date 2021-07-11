Следствие выясняет обстоятельства смерти двух подростков под Петербургом

СУ СК России по Санкт-Петербургу выясняет обстоятельства смерти двух подростков, которых нашли в Колпино в лесу около железнодорожной станции Как сообщал ранее Санкт-Петербург.ру тела 16-летней девушки и 19-летнего мальчика обнаружил прохожий, который и сообщил об этом в полицию.

Сообщается, что девочка отпросилась гулять и опросила у родителей 100 рублей. Ее мать Нигора заявила, что дочка никогда не уходила из дома. У них полная семья, а также двое детей. После проведенных проверок выяснилось, что мальчик уроженец Таджикистана, а его подруга — Узбекистана.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов, осматривая место происшествия, обнаружили телефон и пару женской обуви. Согласно одной из версий следствия оба подростка совершили самоубийство.