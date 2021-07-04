Мужчина неудачно прыгнул с Яхтенного моста

В Петербурге молодой человек решил освежиться и прыгнул с Яхтенного моста в Большую Невку. Прыжок прошел неудачно. Молодой человек не рассчитал траекторию и упал спиной на воду. Экстримал не смог сам всплыть.

Свидетели происшествия сообщают, что молодого человека спасли сап-серферы. Его вытащили на берег и вызвали скорую помощь. Врачи забрали парня в реанимацию.