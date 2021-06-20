Около Покровской больницы обнаружили тело пациента

В Санкт-Петербурге под окнами ГБУЗ Городской Покровской больницы, которая находится на Большом проспекте Васильевского острова, нашли тело одного из пациентов, болевшего коронавирусом.

Сообщается, что выпавший из окна ковид-больной — 48-летний мужчина, который лежал в палате на седьмом этаже Покровской больницы. Происшествие произошло около 3-х часов ночи в пятницу, 18 июня.

На данный момент сотрудники СУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу проводят проверку по данному факту. Однако пока никакой подробной информации о произошедшем не поступало.

Также отметим, что за последние сутки в Северной столицы выявили 1019 новых случаев инфицирования коронавирусом.