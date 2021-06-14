В “Гранд Отеле Европа” начался пожар

В Петербурге началась эвакуация из отеля на Михайловской улице. Причиной стал внезапно возникший пожар на кухне “Гранд Отеля Европа”. Об этом сообщает телеканал “Санкт-Петербург”.

Известно, что постояльцев отеля эвакуировали и собирали на площади Искусств. На сообщение об огне оперативно прибыли пожарные. Инцидент произошел 14 июня, в понедельник, в районе двух часов дня.

По предварительной информации, огонь возник на кухне отеля. Вероятно, загорелись холодильники. Постояльцы отмечают, что перед эвакуацией они услышали пожарную тревогу и увидели задымление.

Примечательно, что в этом отеле расположилась сборная Словакии.