В Ленобласти ввели режим повышенной готовности

В Ленинградской области в поселке Кузьмолово введен режим повышенной готовности. Причиной этому послужила смена собственника объекта, который несет потенциальную радиационную опасность.

Вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин сообщил, что сейчас объект находится на этапе передачи от одного ведомства другому. В связи с этим на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС было принято решение ввести режим ПГ, для того чтобы проконтролировать объект на данном этапе.

Замглавы региона отметил, что никакой опасности для граждан нет. Радиационный фон все время контролируется с помощью специальных датчиков. По результатам проверки никаких превышений не зафиксировано.