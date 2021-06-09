В Ленобласти ввели режим повышенной готовности

В Ленинградской области ввели режим повышенной готовности, однако потом убрали эту информацию из постановления правительства региона. Режим был введен 8 июня, во вторник, в 10 часов утра. Об этом сообщает Михаил Ильин, вице-губернатор области.

Причиной введения режима в Кузьмоловском городском поселении стала угроза радиационного фона. Соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС из-за смены собственника Радиационного комплекса.

«Для контроля за обстановкой задействованы датчики постоянного мониторинга радиационной обстановки на территории Кузьмолово»,— отметил Михаил Ильин.

Напомним, ранее радиационный комплекс входил состав ФГУП РНЦ «Прикладная химия».