В Неве у Петропавловской крепости обнаружили тело утопленника

У стен Петропавловской крепости полицейские достали из воды тело мужчины. Инцидент произошел утром во вторник, 8 июня. Согласно предварительной информации, мужчина оказался в воде, решив искупаться утром.

В спецслужбы обратилась женщина, которая ждала мужчину на берегу. О том, что произошло с погибшим в воде, не сообщается. Сотрудники полиции, прибывшие к берегу Невы, обнаружили в воде труп.