Эксперты назвали города России, в которых чаще всего совершают "пьяные преступления"

Наибольшее количество преступлений, совершенных под воздействием алкоголя, зафиксировано в Санкт-Петербурге, Москве и Челябинске. Статистические данные собрали специалисты компании Delta Системы безопасности.

В процессе исследования был проведен анализ более 100 000 тревожных вызовов, поступивших за период с 2019 по 2021 год. Эксперты обнаружили закономерность: количество «пьяных преступлений» возрастает с каждым годом, а первую строчку в рейтинге по числу нарушений закона людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, каждый год занимает Петербург.

В 2020 году количество «пьяных преступлений» в Петербурге увеличилось на 23% по сравнению с предыдущим годом.