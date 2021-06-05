На Энтузиастов эвакуировали жителей девятиэтажки

В Петербурге произошел взрыв газа в одном из жилых домов на проспекте Энтузиастов. Инцидент произошел рано утром в девятиэтажном доме. Местные жители услышали хлопок. Предварительной причиной случившегося называют утечку газа из баллона. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу и области.

Хлопок произошел на пятом этаже девятиэтажного дома. В результате взрыва появились трещины в доме. 40 жителей были эвакуированы. Один человек пострадал. Пострадавшим оказался житель квартиры, в которой произошел взрыв. Он прикурил сигарету в то время, когда произошла утечка газа.

“В результате происшествия в жилом девятиэтажном доме в квартире на пятом этаже в стене со смежной квартирой обнаружены трещины", - отметили в ведомстве.