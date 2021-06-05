В Курортном районе пострадали три человека и три автомобиля

Под Петербургом столкнулись три автомобиля. Авария произошла в Курортном районе города на пересечении Зеленогорского шоссе и федеральной трассы «Скандинавия». В результате ДТП двоих взрослых и ребенка госпитализировали в больницу. Об этом сообщает дежурная часть УГИБДД по городу и области.

Так, вечером 4 июня, Автомобиль Mercedes врезался в двигающуюся попутно машину марки Volkswagen. Затем Mercedes столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.

«В результате ДТП пассажиры и водитель «Мерседеса» — двое взрослых и ребёнок — госпитализированы в медучреждение. Степень тяжести пострадавших уточняется. По факту ДТП проводится проверка», — сообщают в УГИБДД.