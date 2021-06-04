Депутат Сергей Соловьев подключился к ситуации с обысками в компаниях по аренде самокатов

Депутат Сергей Соловьев подключился к ситуации с происшествиями с участием электросамокатов. Ранее в компаниях по аренде самокатов полиция и Следственных комитет провели обыски в связи с участившимися случаями ДТП.

Заместитель Председателя ЗакСа Петербурга выразил обеспокоенность безопасностью граждан. От отметил, что происшествия с самокатами являются нарушением правил и влекут за собой угрозу жизни как для водителей, так и для пешеходов.

Соловьев предложил запретить хаотичную парковку электросамокатов, а также ограничить скорость их передвижения. По его словам, движение электросамокатов не регулируется ПДД, что приводит к многочисленным инцидентам. Соловьев подчеркнул, что с целью обеспечения безопасности граждан необходимо контролировать соблюдение правил самокатчиками.