В Кронштадте каршеринг снес знак

Под Петербургом автомобиль системы каршеринг снес дорожный знак “Главная дорога”. Инцидент произошел в Кронштадте в среду, 2 июня. В результате аварии лобовое стекло машины вмялось в салон. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

Так, в сообществе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” появились кадры с места происшествия. Автомобиль системы каршеринг врезался в знак “Главная дорога”. Авария произошла на Цитадельском шоссе сегодня, 2 июня.

В результате у машины марки Volkswagen вмято лобовое стекло в салон автомобиля. Кроме того, крышу машины смяло в форму “домика”, а передний бампер и вовсе оторвало.