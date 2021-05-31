В петербургском гей-клубе избили финского журналиста

Журналист из Финляндии Кости Хайсканен на своей странице в Facebook сообщил, что в одном из гей-клубов Санкт-Петербурга, который находится на улице Ломоносова, его избили неизвестные люди. Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу.

Финн заявил, что один из посетителей начал проявлять к нему агрессию. Тогда, чтобы рассмотреть лицо, Хайсканен поднес к нему фонарик, после чего иностранец получил удар кулаком. Также пострадавший отметил, что стоявшие рядом охранники смотрели на это все и не собирались помогать, потому что не знали, как реагировать на эту ситуацию.

В медучреждении финна обследовали на алкоголь, но следов не нашли. После осмотра его отвезли в отделение полиции для написания заявления.