Полиция Петербурга задержала трех хакеров, похищавших деньги граждан

Правоохранители задержали троих подозреваемых в хищении банковский средств со счетов граждан. Злоумышленники были задержаны в Невском районе города.

Сообщается, что жертвами мошенничества стали как минимум 40 человек. Согласно версии следствия, мошенники использовали приобретенную через теневой сегмент Интернета программу, с помощью которой они могли взломать аккаунты пользователей. Таким образом они узнавали информацию о банковском счете, который привязан к аккаунту. Далее мошенники похищали деньги под видом оплаты услуг, регистрируя подставные лица в качестве водителей на сервисе такси.

Двое злоумышленников арестовано, третий – под подпиской о невыезде.