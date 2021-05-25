У «Василеостровской» на каршеринге пьяный водитель размахивал пистолетом

В Петербурге задержали водителя, который размахивал ночью пистолетом. Инцидент произошел в ночь на 25 мая в Василеостровском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

20-летний парень управлял машиной системы каршеринг. Увидев опасного молодого человека, жители района вызвали полицейских. При задержании оказалось, что водитель пьян и не имеет прав.

«Бдительные граждане рассказали, что у дома 22 по улице Кораблестроителей в направлении метро "Василеостровская" движется каршеринговый "Ниссан", водитель которого из окна размахивает предметом, похожим на пистолет», - отметили в полиции.

В результате в отдел полиции доставили нетрезвого водителя и двух его пассажиров 18 и 19 лет.