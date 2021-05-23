Полицейские задержали таксиста, зарезавший другого водителя во время ДТП

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что сотрудникам удалось задержать мужчину, который зарезал ножом человека во время ДТП. Убийцей оказался 24-летний таксист.

«Произошел конфликт между водителями, не поделившими проезжую часть. В ходе него 24-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, управлявший такси Volkswagen Polo, нанес удар ножом в область груди 26-летнему водителю Kia Ceed», — сообщили в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что пострадавшего госпитализировали в больницу, но спасти его не удалось. Водитель такси был доставлен в отдел полиции.

В ГУ СК России по Петербургу сообщается, что в отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».