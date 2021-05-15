Бастрыкин обязал разобраться с бандой самокатчиков-хулиганов на Невском

Недавно молодые хулиганы устроили гонки на электросамокатах в центре Санкт-Петербурга. Они катались по тротуару и сбили на своем пути несколько прохожих. С одним из пострадавших от горе-гонщиков завязалась драка. Мужчина был избит так, что его пришлось госпитализировать в больницу.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обязал городских следователей возбудить уголовное дело по факту избиения, проинформировали в пресс-службе СК РФ.