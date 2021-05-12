Депутаты петербургского Закса почтили минутой молчания память погибших в Казани

Законодательное собрание Петербурга 12 мая почтило память погибших во при стрельбе в школе в Казани. Минута молчания была объявлена спикером Вячеславом Макаровым.

Напомним, трагедия произошла во вторник, 11 мая в школе №175. 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в учебном заведении, после чего сдался сотрудникам полиции. Согласно официальным данным, жертвами трагедии стали 9 человек, среди них 7 детей. 18 детей пострадало, 8 из них получили пулевые ранения. 2 человека находятся в крайне тяжелом состоянии. В Татарстане объявили траур.